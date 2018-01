Justiça aceita pedido de concordata da Parmalat Brasil A Justiça aceitou nesta terça-feira os pedidos de concordata preventiva da Parmalat Brasil Indústria de Alimentos e Parmalat Participações do Brasil. As empresas terão agora prazo de 24 meses para pagar os credores, em duas parcelas. A primeira, ao final do primeiro ano no valor de 40% das dívidas e o restante no final do segundo ano. A Justiça suspendeu ainda as ações e execuções contra a empresa por créditos sujeitos aos efeitos da concordata. O professor Aclibes Burgarelli foi nomeado síndico dos ativos. Segundo a decisão, a Parmalat Brasil possui uma dívida de R$ 329 milhões. A Parmalat Participações tem uma dívida de R$ 974 milhões.