Justiça acusa Merrill Lynch de manipular classificação de empresas O procurador-geral do estado norte-americano de Nova York, Eliot Spitzer, confirmou que obteve um mandado judicial obrigando a Merrill Lynch, maior corretora do país, a detalhar a forma que seus analistas atribuem classificações para as ações de clientes corporativos. Spitzer disse que possui provas "dramáticas e pertubantes" que comprovam que os conselhos supostamente objetivos e independentes da Merrill estiveram atrelados a uma iniciativa de auxiliar o segmento de banco de investimentos do grupo. "Pesquisa era abertamente usada como um gancho para vendas para o segmento de banco de investimentos", acusou Spitzer. "A avaliação pública de ações era freqüentemente falsa". O mandado judicial obtido pelo advogado é o resultado de uma investigação de 10 meses sobre supostos conflitos de interesses entre analistas da Wall Street. Spitzer informou ainda que a investigação continua e não se limita à Merrill. "Por tão dramáticas e incriminadoras que estas provas são contra a Merrill Lynch, isso pode ser a ponta do iceberg", disse. Ele disse ainda que os problemas na Merrill se estendem para bem além de um único analista ou uma única unidade de pesquisa. Parte das provas oferecida hoje, durante coletiva com a imprensa, inclui e-mails do ex-analista estrela da corretora, Henry Blodget. Observadores do mercado dizem que a medida contra a Merrill Lynch pode ser um esforço tático para atingir uma grande firma. Ao eleger uma grande firma como alvo, as outras firmas de investimento podem ser incentivadas a corrigir quaisquer irregularidades para evitar chamar a atenção dos procuradores, comentaram analistas. "Isso provavelmente terá ramificações para outras (empresas)", previu Jeffrey Meyerson, do M.H. Meyerson & Co. Ao focar-se na Merrill e em Blodget, Spitzer está desafiando a maior corretora de Wall Street e um analista que veio a representar abusos por manter recomendações positivas para papéis que estavam despencando. Durante a coletiva, Spitzer disse que vai considerar "todas as medidas possíveis" contra a Merrill, incluindo acusações criminais. O mandado judicial, expedido pelo juiz Martin Schoenfeld, da Suprema Corte do estado de Nova York, obriga a Merrill a revelar todos seus relacionamentos bancários com empresas para as quais atribuía classificações. Além disso, a firma deve proporcionar novas informações para ajudar os investidores a compreender melhor o que as classificações significam. Em comunicado, a Merrill negou as acusações e disse que uma avaliação mais profunda demonstrará que sua pesquisa foi conduzida com "independência e integridade". "Não há base para as alegações feitas hoje pelo procurador-geral de Nova York. Suas conclusões são simplesmente erradas", rebateu a Merrill.