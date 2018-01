Justiça adia decisão sobre indenização para Varig Por um pedido de vita do ministro Herman Benjamin, da primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi adiado mais uma vez o julgamento do processo em que a Varig pede uma indenização bilionária à União por causa de perdas que podem chegar a R$ 3 bilhões provocadas pelo congelamento de preços imposto por planos econômicos da década de 80. A primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga recursos da União contra decisões anteriores do mesmo tribunal que garantiram o direito da companhia aérea à indenização. O relator dos recursos, ministro Castro Meira, não aceitou os argumentos da União e do Ministério Público Federal que tentam reverter a decisão anterior. Logo após o relatório de Meira, Benjamin pediu vista do caso. Segundo a assessoria do tribunal, ainda deverão votar os ministros José Delgado, Eliana Calmon, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Denise Arruda, Herman Benjamin, e o ministro Francisco Falcão, que preside a Primeira Seção e só vota em caso de empate.