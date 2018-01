Justiça apresenta software para integração dos Procons O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, deu o primeiro passo para a unificação dos bancos de dados de todos os 27 Procons estaduais e 450 Procons municipais. O software de registro de atendimento, encaminhamento e arquivamento das reclamações feitas pelos consumidores que será utilizado pelo Sistema Informatizado de Defesa do Consumidor (Sindec) foi mostrado a representantes de 10 Procons estaduais, em um evento em Brasília, nesta quarta-feira. O software, desenvolvido pelo Procon de São Paulo a partir dos problemas e soluções vistos em 23 anos de atendimento ao público, é que possibilitará a integração em tempo real de todas as instituições de defesa do consumidor espalhadas pelo País. ?Com uma linguagem comum a todos, teremos uma base de dados muito mais precisa, que nos ajudará a melhorar as ações de defesa do consumidor?, disse Ricardo Morishita, diretor do DPDC. A decisão de fazer parte do sistema integrado será de cada um dos órgãos de proteção ao consumidor. Com uma base de dados maior será possível, segundo Morishita, identificar melhor as práticas das empresas que são lesivas ao consumidor. ?Muitas vezes, essas práticas migram de um Estado para outro. Com o sistema integrado, será possível fazer um trabalho preventivo a partir do aparecimento de alguma prática lesiva em um determinado lugar?, acrescentou o diretor do DPDC. De acordo com ele, a unificação pretendida servirá também de estímulo para que cidades que ainda não têm Procon criem uma entidade de proteção ao consumidor.