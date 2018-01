Justiça argentina aprova acordo da Aerolíneas A Justiça argentina aprovou o acordo entre a Aerolíneas Argentinas e seu credores, que consiste no pagamento de parte da dívida da companhia aérea, segundo o site do jornal argentino Clarín. Em um comunicado, a empresa informou que os débitos somam 646 milhões de pesos. No entanto, em maio, afirmava que o valor era de 2,065 bilhões de pesos. O acordo prevê o pagamento de 40% da dívida em três cotas: 10% num prazo de 90 dias da homologação, 35% em um ano e 55% em dois anos. Segundo o comunicado, 324 credores, de um total de 553, aprovaram os termos do acordo. A quantidade de membros a favor superou o mínimo de 51% de credores necessários, de acordo com a lei, para homologar um acordo de reestruturação financeira. Apesar de aprovada, a proposta da Aerolíneas enfrentou objeções, devido a suspeitas de irregularidade. O acordo foi obtido com o voto da Air Comet, empresa espanhola que controla indiretamente a Aerolíneas e, ao mesmo tempo, é sua principal credora.