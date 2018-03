Justiça argentina pedirá ao FBI para investigar Cavallo A juíza federal argentina Maria Servini de Cubria conseguiu hoje autorização para pedir ajuda ao FBI no processo de investigação de enriquecimento ilícito contra o ex-ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo. O processo foi aberto no fim de dezembro. Durante uma entrevista no Ministério da Economia, o ex-ministro confessou ter uma conta num banco americano administrada por sua mulher Sonia. Vivendo em Nova York, onde é professor, Cavallo hoje quer distância da Argentina. Ele acredita ser um perseguido político e por isso só pretende aparecer no país em agosto, três meses depois das eleições presidenciais, previstas para 27 de abril. A juíza argentina investiga se realmente Cavallo possui uma conta conjunta no CGN Capital Founds, com David Muldford e os irmãos Carlos e José Rohm, um preso e outro foragido desde a quebra de um banco, no ano passado, no Uruguai.