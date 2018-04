Justiça autoriza venda de álcool proibida pela Anvisa A proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a fabricação e comercialização do álcool líquido (em frascos), a partir de amanhã, não vai valer para 12 indústrias. Elas fazem parte da Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Álcool (Abraspea), que conseguiu judicialmente a suspensão temporária da medida. Segundo o diretor da Abraspea, Luciano Manso, a associação havia entrado com pedido de liminar contra a norma da Anvisa, mas o pedido foi negado. No agravo de instrumento, a Abraspea conseguiu parecer favorável do primeiro Tribunal Regional Federal, de Brasília, que desautorizou a Anvisa a promover qualquer ação contra as indústrias associadas no último dia oito. Cabe recurso da vigilância sanitária. A proibição para a comercialização do álcool líquido foi decidida em fevereiro passado pela Anvisa, que deu prazo de seis meses para que as indústrias se adaptassem e passassem a produzir o álcool gel. A norma passa a valer a partir de amanhã para cerca de 50 envasadoras de álcool, menos as 12 associadas da Abraspea. A Anvisa alega questões de segurança para proibir a comercialização do produto e informa que, das 300 mil crianças com menos de 12 anos queimadas no País, 45 mil sofrem acidente por causa do álcool líquido. Por isso, a agência decidiu que somente o álcool na forma de gel poderia ser comercializado. O diretor da Abraspea diz que as empresas operam com normas rígidas do INPI e da ABNT, de 1999, e que não haveria necessidade de se proibir a comercialização do produto. Ele comenta que a Anvisa poderia até solicitar dispositivos de segurança, como novas tampas ou travas. Manso diz que essas empresas, a maior parte pequenas, não terão como competir fabricando o álcool gel, que custa o dobro do similar líquido. A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informa que a proibição ao álcool líquido não afetará as usinas. Atualmente, são comercializados 120 milhões de litros de álcool em frascos, ou 1% do que as indústrias produzem de álcool hidratado ao ano. A quantidade praticamente não será reduzida, pois o produto gel continuará demandando uso de álcool.