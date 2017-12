Justiça barra reajuste de tarifas telefônicas no Rio O Tribunal de Justiça proibiu a aplicação, no Estado do Rio, dos reajustes de tarifas de telefonia, em média de 28,75%, autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na quinta-feira. A decisão liminar foi dada pelo juiz de plantão Luiz Felipe de Medeiros Francisco em ação popular movida pelo secretário de Justiça do Estado, Sérgio Zveiter. A decisão judicial impõe multa diária de pelo menos R$ 1 milhão para as empresas que descumprirem a medida e abrange toda as empresas de telefonia, fixa e móvel - Brasil Telecom, Telemar, Telefônica, Embratel e Vésper. O Programa de Defesa do Consumidor do Rio (Procon/RJ), subordinado à Secretaria, é co-autor da ação popular. O secretário de Justiça explica que a ação proposta não questiona os acordos de concessão, mas o contrato entre as operadoras e os consumidores. Na nota oficial, a Secretaria argumenta que o consumidor está em "posição de desvantagem" e não pode ficar "à mercê de reajustes unilaterais e abusivos, praticados pelas operadoras, os quais superam, em muito, por exemplo, os índíces inflacionários". Segundo ele, a Secretaria e o Procon têm legitimidade para mover a ação, por cuidarem da "defesa dos direitos do consumidor". A Telemar ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão da Justiça e informou que não comenta decisões judiciais. Representantes de outras operadoras, procurados pelo Estado, não foram encontrados hoje para comentar a medida. Em Brasília, a assessoria de imprensa da Anatel informou que a agência vai se pronunciar apenas quando receber a notificação da decisão do juiz.