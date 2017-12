Justiça barra sorteio para emprego temporário O sorteio de um emprego temporário para o final do ano entre os consumidores de um supermercado da cidade gaúcha de Santo Ângelo foi proibido pela Justiça. O dono do estabelecimento Hedson Mattana decidiu sortear uma vaga para quem comprasse R$ 30 (excluídas bebidas alcoólicas e produtos em promoção). No último dia 20, deveria ter sido sorteado o nome de quem trabalharia por três meses prestando serviços gerais. Em troca, ele receberia um salário de R$ 400. Informado sobre o sorteio, o Ministério Público do Trabalho encaminhou uma ação civil pública à Justiça, com pedido de liminar, para proibir a "promoção". O Ministério Público do Trabalho sustentou na ação que o trabalho não é mercadoria nem artigo de comércio e a estratégia contrariava os princípios constitucionais da dignidade humana e do valor social do trabalho. Na véspera do evento, o juiz do Trabalho Edson Moreira Rodrigues concedeu a liminar determinando a suspensão do sorteio e a apreensão das urnas usadas para a coleta dos cupons. O advogado do dono do supermercado, Clóvis Willms disse hoje que em breve o juiz deverá julgar o mérito da ação. Ele afirmou que seu cliente copiou uma idéia utilizada por supermercados de outras cidades, dentre as quais, de Santana do Livramento. Ele disse que o índice de desemprego na cidade é alto, mas não informou quanto.