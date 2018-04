Justiça bloqueia parte dos bens da Transbrasil A Previdência Social obteve nesta segunda na justiça a indisponibilidade de bens da Transbrasil até o limite de R$ 220 milhões. O pedido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi atendido pelo juiz da 19ª Vara da Justiça Federal de Brasília, Ricardo Gonçalves da Rocha Castro. Com base em execuções fiscais em andamento, o INSS entrou com medida cautelar fiscal contra a Transbrasil, que pedia que os bens da empresa aérea fossem declarados indisponíveis, assim como os dos sócios majoritários da companhia aérea envolvendo, inclusive, o espólio do fundador Omar Fontana. O juiz não concedeu a indisponibilidade dos bens dos sócios controladores. O ministro da Previdência Social, José Cechin, disse que o INSS tomou a providência para aumentar a garantia que já dispunha nas ações de execuções fiscais, tendo em vista a eminente falência da empresa. Mesmo enquanto a falência da Transbrasil não é decretada pela justiça, a companhia aérea está impedida de negociar seus bens o que, em princípio, assegurará maior volume de bens a seus credores. De acordo com o INSS a dívida da empresa, já ajuizada e em fase de ajuizamento, é da ordem de R$ 375 milhões. A dívida total da Transbrasil para com a Previdência pode ser ainda maior, pois os fiscais do INSS acabaram de fazer nova auditoria na empresa. Outra ação cautelar fiscal vai ser impetrada hoje pelo INSS contra a Transbrasil na 18ª Vara da Justiça Federal em Brasília. O INSS quer bloquear bens no valor de mais R$ 79 milhões. Restam ainda, na Procuradoria do órgão, R$ 76 milhões de débitos já levantados e que estão em fase de pré-ajuizamento. No pedido feito à justiça, os procuradores do INSS argumentaram que a liminar é de interesse público pois ? servirá para proteger os créditos da Previdência Social que são, na verdade, do povo brasileiro?. A Previdência Social aguarda, para qualquer momento, a decretação da falência da empresa que está sem conseguir voar desde 3 de dezembro passado. Nesse período a Transbrasil se viu envolvida num enorme imbróglio jurídico que levou a empresa a ter dois presidentes que não duraram mais do que alguns dias. Aparentemente a mudança de comando na empresa teve o único objetivo de preservar os bens pessoais de Antônio Celso Cipriani, genro do fundador Omar Fontana e um dos controladores majoritários da Transbrasil. Primeiro, Celso Cipriani passou as ações da família para o empresário Dilson Prado da Fonseca, que nem chegou a tomar posse da companhia. O empresário goiano foi impedido de assumir a Transbrasil numa assembléia geral extraordinária, realizada em 31 de janeiro e que colocou como presidente executivo da companhia aérea o empresário da área de turismo Michel Tuma Ness. Como a empresa não honrou o compromisso de pagar os funcionários, Ness pediu demissão dois dias depois. Antes do INSS, a Receita Federal já tinha obtido na mesma Vara da Justiça Federal, em Brasília, a indisponibilidade de bens e o bloqueio correspondente de R$ 65,9 milhões para o pagamento de dívidas para com a União. A Transbrasil também está sob investigação do Ministério Público. A companhia foi denunciada por apropriação indébita pela ex-secretária de Previdência Complementar, Solange Paiva Vieira. De acordo com a denúncia a companhia aérea não só não estava repassando as contribuições próprias devidas ao fundo de pensão Aerus, como descontava a contribuição dos funcionários e ficava com o dinheiro, ao invés de repassá-lo para a entidade.