Justiça bloqueia R$ 12,4 milhões da Companhia Docas Todas as contas bancárias da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) estão bloqueadas até que sejam completados R$ 12,4 milhões para o pagamento referente a condenação trabalhista em processo movido contra a estatal em 1989 e em 2003 por 34 empregados. A empresa entrou com mandado de segurança junto ao Tribunal Regional do Trabalho para desbloquear seus depósitos, numa tentativa de verificar os cálculos e estabelecer formas de pagamento. Esse valor é o triplo da folha de pagamento da Codesp, que está na faixa de R$ 4 milhões mensais. Com o bloqueio, as contas não podem ser movimentadas e, caso não haja acordo com os trabalhadores para o parcelamento da indenização, poderá haver atraso no pagamento de funcionários e empregados. Não é a primeira vez que isso ocorre na vida da estatal e o desbloqueio sempre foi conseguido mediante acordo de parcelamento dos débitos.