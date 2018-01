Justiça brasileira ameaça multar a United Airlines Uma decisão inédita do 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo determinou que a United Airlines, a segunda maior companhia aérea do mundo, cumpra contrato firmado com o hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, para hospedagem da tripulação, sob pena de multa diária de US$ 7.000. O tribunal fez menção às penas de obstrução de justiça, caso a companhia aérea deixe de atender a decisão judicial. A decisão do juiz Ademir Benedito confirmou a medida liminar antes concedida pela 5ª Vara Cível de São Paulo, do juiz Paulo Furtado Filho. A pendência do Maksoud Plaza com a United Airlines começou no mês passado, quando, apesar de uma parceria comercial de mais de dez anos, executivos da companhia aérea, alegando cortes de gastos, romperam o contrato de hospedagem da tripulação no hotel, nos vôos com escala em São Paulo. Durante os últimos anos, o Maksoud montou um esquema especial de atendimento para a companhia aérea, que vai desde o embarque e desembarque dos ônibus, check-in e check-outs expressos, a cessão de apartamentos atendendo diversas condições especiais e até sala de comunicação, por computadores, dos tripulantes com a base para organização das escala de vôos.