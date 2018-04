Justiça condena Banco Econômico a indenizar acionistas O Banco Econômico S.A. foi condenado, no último dia 7, a indenizar prejuízos sofridos por seus acionistas na época da intervenção do Banco Central na instituição. O juiz federal da 7ª Vara, Novély Vilanova da Silva Reis, acolheu, em parte, o pedido do Ministério Público Federal para que o Econômico pague aos portadores de ações o valor desses títulos pela cotação do mercado no dia anterior à intervenção estatal na instituição financeira, no dia 11 de agosto de 1995. Será deduzido o que for pago na liquidação extrajudicial. Segundo o juiz, a liquidação dessa sentença "genérica" será efetuada por arbitramento, devendo o crédito ser acrescido de juros moratórios mensais de 0,5% e correção monetária a partir do evento; custas processuais; e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, que integrará o Fundo previsto no Art. 13 da Lei 7.347/85. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco Econômico e a Ernst & Young Auditores Independentes, que auditava as contas da instituição. A ação civil pública pedia que os réus fossem condenados a indenizar os prejuízos sofridos pelos acionistas do banco "em virtude de conduta omissiva e falsidade na divulgação de informações". Também pedia que os réus fossem obrigados a publicar sentença condenatória em dois jornais de circulação nacional para que os prejudicados promovessem a execução. O juiz rejeitou, no entanto, o pedido formulado contra Ernst & Young. O Ministério Público alegava na ação que a auditoria aprovou as contas do Econômico em 28 de julho de 1995, "omitindo informação que estava obrigada a divulgar, prestando-a de forma incompleta, falsa e tendenciosa". Em 18 de novembro do mesmo ano, o BC decretou a intervenção no Econômico, "tendo em vista insuficiência patrimonial e incapacidade financeira de honrar compromissos assumidos com infringência às normas referentes à conta reserva bancária do Banco Central". A Ernst & Young respondeu que, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, "o parecer dos auditores independentes não representa garantia de viabilidade futura da entidade ou algum tipo de atestado de eficácia da administração na gestão dos negócios". Segundo a auditoria, a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras é do administrador da empresa auditada. A Ernst & Young alegou ainda que "não existe nexo causal que justifique a indenização" pela auditoria. A intervenção do BC no Econômico ocorreu no mesmo dia em que o parecer da auditoria foi publicado (18 de agosto de 1995). De acordo com a Ernst & Young, não há prova de que os investidores tenham comprado ações do banco no período de horas entre a publicação do parecer e a intervenção estatal. Assim, segundo a auditoria, o seu parecer não teria induzido o público a investir no banco com problemas financeiros, como defende o Ministério Público.