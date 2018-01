Justiça confirma venda da VarigLog para Volo do Brasil A Volo do Brasil informou na manhã desta quinta-feira, em comunicado, que a Justiça de Brasília reconheceu ontem a compra da VarigLog pela empresa. De acordo com a Volo, o reconhecimento foi feito pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região (Brasília). Na avaliação da Volo, essa decisão é importante, visto que suspende "as exigências ilegais feitas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para a transferência do controle acionário da VarigLog para a Volo do Brasil". Para a Volo, "conforme reconhecido pela Justiça, as sucessivas exigências da Anac com relação à transação de venda do controle da VarigLog para a Volo são descabidas, até porque a Agência desconheceu documentos já apresentados, que satisfazem todas as exigências legais e regulamentares necessárias para a aquisição do controle acionário da VarigLog", segundo o informe. A Volo informou ainda que "foram inexplicavelmente suprimidos do processo administrativo pareceres favoráveis do DAC (Departamento de Aviação Civil) e da própria Anac" para a compra da VarigLog pela Volo. A empresa termina o comunicado avaliando que, "realizado em meio ao processo de recuperação judicial da Varig, a transferência do controle acionário da VarigLog para a Volo do Brasil é, com certeza, um dos sucessos da nova lei de falências e recuperação judicial de empresas", de acordo com a empresa.