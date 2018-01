Justiça considera abusiva tarifa entre cidades de mesmo DDD A Justiça do Rio de Janeiro declarou como "abusiva e indevida" a cobrança de tarifas de interurbanos entre municípios do Rio de Janeiro com o mesmo código DDD. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a decisão, que atinge as operadoras Telemar, Intelig e Embratel, que atuam nessa área no Rio, é da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, atendendo a recurso da Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e Trabalhador (Anacont) sobre o tema. De acordo com o informe da assessoria do tribunal, "a Câmara acompanhou, por unanimidade, o voto do relator, desembargador Cláudio de Mello Tavares", que considerou errada a cobrança. Segundo o comunicado do tribunal, na avaliação de Tavares, "não há como se conceber que a empresa de telefonia, ou sua agência reguladora, possa dividir determinadas áreas por códigos de chamada e, dentro da área abrangida por um mesmo código venha a proceder à cobrança por tarifas diferenciadas". Com o resultado, os consumidores do Rio residentes em municípios distintos mas com o mesmo código telefônico estão isentos do pagamento de tarifa interurbana (DDD) cobrada pelas três operadoras. De acordo com o comunicado do Tribunal, as concessionárias terão que adequar o sistema de cobrança, no prazo de 90 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100 por cada consumidor que vier a reclamar por ocasião da execução do processo. "As empresas de telefonia também foram condenadas a restituir aos consumidores, que vierem a reclamar, também na execução da ação, todos os valores pagos, comprovadamente, de forma indevida. A devolução deverá ser acrescida de correção monetária", esclareceu o tribunal. Posição das empresas A Telemar informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que vai recorrer da decisão, "por entender que há várias questões importantes que não foram devidamente ponderadas, como: a necessidade de tratamento técnico e econômico da questão tarifária, que é de competência legal da autoridade regulatória; a essencialidade da estabilidade institucional quanto a regras contratadas; a intervenção não isonômica no ambiente de competição, com benefício para algumas operadoras de longa distância", de acordo com o posicionamento divulgado pela empresa sobre o caso. A Intelig, por sua vez, preferiu não se manifestar sobre o assunto alegando que não foi notificada oficialmente pelo órgão. Já a Embratel informou que não cobra tarifas interurbanas para municípios com o mesmo DDD desde o ano passado, atendendo recomendação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).