Justiça da Bolívia autoriza extradição de ex-donos da Vasp A justiça da Bolívia pediu que a chancelaria do país inicie os processos de extradição de Wagner e Ulises Canhedo, ex-donos da Vasp. O pedido foi aprovado nesta sexta-feira pelo juiz Juan de la Curz Vargas do 4° Tribunal de Sentenças do país. Há três dias Vargas julgou a revelia Ulises e Wagner por não se apresentarem em juízo.