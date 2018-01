Justiça dá ganho ao INSS em ação sobre revisão de pensões O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu em julgamento encerrado na tarde desta quinta-feira que os benefícios da previdência, concedidos antes de 1995, não devem ser revistos com base nas regras em vigor. Sete ministros votaram a favor do INSS e apenas quatro foram favoráveis às reivindicações dos pensionistas. Com isso, o INSS livrou-se de pagar uma conta estimada em um custo imediato de R$ 7,8 bilhões e de 40 bilhões nos próximos 20 anos. Até 1995, os pensionistas não recebiam integralmente o salário da pessoa falecida. A regra em vigor na época determinava que o benefício correspondia a 80% da remuneração do segurado. A partir de 1995, com a lei 9.032, no entanto, a regra foi alterada e a pensão passou a equivaler a 100% do que o segurado recebia em via. As ações em julgamento hoje são movidas por pensionistas que receberam o benefício antes de 1995 e reivindicam a revisão do valor da pensão.