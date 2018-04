Justiça de Barueri decreta falência da Zoomp

Andréia Sadi, do estadao.com.br

A 5ª Vara Cível de Barueri decretou na última segunda-feira a falência da Zoomp, uma das mais tradicionais grifes brasileiras criada por Renato Kherlakian, confirmou a assessoria do órgão ao estadao.com.br. Alegando problemas financeiros, a Zoomp ficou de fora do SPFW pela primeira vez no ano passado. Kherlakian, que também criou a Zapping, passou a empresa para a dupla Enzo Monzani, há três anos, mas em 2008, eles foram destituídos da holding de moda I’M, que além da Zoomp, comandou a Clube Chocolate e a grife Fause Haten. A crise da Zoomp vem se agravando nos últimos tempos. Em abril de 2008, a empresa praticamente parou. Algumas confecções deixaram de entregar mercadorias por falta de pagamento e os salários dos funcionários também estavam atrasados.