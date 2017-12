Justiça decide manutenção de taxa de iluminação em SP Os moradores da cidade de São Paulo vão voltar a pagar a contribuição de iluminação pública. O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Nilson Naves, suspendeu ontem uma decisão judicial que impedia a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) pela prefeitura paulistana. Nilson Naves concluiu que a suspensão da cobrança poderia trazer danos já que a iluminação pública é um serviço essencial e indispensável à segurança e ao bem-estar da população. "A manutenção da tutela antecipada (decisão que impedia a cobrança) concorrerá para o não cumprimento dos investimentos necessários em flagrante prejuízo ao interesse público", afirmou o ministro. Processo O debate sobre a Cosip chegou à Justiça paulista depois que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) protocolou uma ação civil pública pedindo a suspensão da cobrança. O juiz da 12ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo deu uma decisão antecipando os efeitos do pedido, o que impediu a manutenção da cobrança. A prefeitura recorreu ao Tribunal de Alçada Civil, mas a decisão foi mantida. No recurso encaminhado ao STJ, a defesa do município sustentou que a interrupção da cobrança poderia trazer conseqüências nefastas à ordem, à segurança e à economia públicas, informou o tribunal. Com a suspensão da cobrança, a prefeitura argumentava que deixaria de arrecadar R$ 167,5 milhões. A prefeitura paulistana alegou ainda que a cobrança da Cosip foi instituída para custear a iluminação pública e a instalação, manutenção, melhoria e expansão da rede, aumentando a segurança na cidade. Também estava prevista, entre outros projetos, a implantação de 400 mil pontos de iluminação pública, o que poderia beneficiar 2 milhões de pessoas, conforme a prefeitura de São Paulo.