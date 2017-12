Justiça decide pela indenização à Varig; União recorre no STF A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) terminou, na tarde de hoje, com placar de 4 votos a 1, o julgamento em que decidiu que cabe à União indenizar a Varig em cerca de R$ 2 bilhões por supostas perdas com o congelamento de tarifas durante planos de estabilização econômica em governos passados. Os advogados da Varig informaram, no entanto, que a União já recorreu também ao Supremo Tribunal Federal (STF), simultaneamente ao recurso interposto no STJ. Isso ocorreu quando o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, com sede em Brasília, julgou a questão a favor da Varig. A única mudança na decisão de hoje da Turma do STJ foi que os honorários dos advogados foram reduzidos de 8% para 5% do valor da causa. A procuradora da Advocacia Geral da União (AGU) Valéria Rabelo, presente ao julgamento de há pouco no STJ, disse que vai analisar a possibilidade de entrar com recurso também dentro do próprio STJ.