Justiça decide que Encol não deve pagar por danos morais

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a construtora Encol não deve pagar por danos morais pela rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. A decisão seguiu o voto do relator da matéria, ministro Aldir Passarinho Junior, que não vê razão para novas penas além da devolução das parcelas já pagas com a devida correção. O Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais havia decidido, segundo informação do STJ, que a construtora, além da devolução das parcelas já pagas com a devida correção, também pagaria indenização por danos morais pela quebra de contrato de venda de imóvel. O tribunal mineiro afirmou que o abalo emocional causado pela frustração dos compradores foi devido à própria fragilidade do negócio. A Encol recorreu ao STJ, afirmando que a decisão seria contra os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, já que estaria afastada a possibilidade de nulidade ou anulabilidade do contrato de promessa de compra e venda por falta de arquivamento da incorporação do imóvel em cartório.