Justiça decide que rótulo da cerveja Sol pode ser mantido O desembargador João Carlos Salette, da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o atual rótulo da cerveja Sol, fabricada pela Femsa, até que o mérito do processo movido pela concorrente Ambev, por causa da semelhança com o rótulo da cerveja Skol, seja avaliado. Na decisão de hoje, o desembargador indeferiu o recurso da AmBev contra decisão de primeira instância, que também havia negado o pedido de mudança de rótulo da cerveja. A avaliação do desembargador, segundo os advogados da AmBev, foi que a decisão não poderia ser tomada sem o aprofundamento da análise, o que só poderá ser feito depois de a Femsa apresentar suas alegações. O prazo da empresa para isso é de 10 dias. A decisão não é definitiva uma vez que a questão tem que ser julgada por três desembargadores. Apesar de o relator ter indeferido o agravo, nada impede que esta decisão seja mudada. Ainda não há data definida para o julgamento. A AmBev anexou ao processo pareceres de importantes juristas brasileiros especializados em propriedade intelectual que atestaram a semelhança da marca Sol com a Skol, carro-chefe da AmBev e líder nacional com 32% de participação. A companhia não pede a retirada da bebida do mercado e sim a mudança de rótulo, a fim de evitar confundir o consumidor. Também tramita no Tribunal de Justiça outro processo, este interposto pela Femsa, que pede a retirada de circulação da Puerto del Sol, bebida lançada este ano pela AmBev. A alegação é a mesma: a semelhança com a cerveja Sol. Mas não a versão pilsen, e sim a premium. No primeiro julgamento do agravo, o relator Elcio Trujillo manteve seu voto, mas o segundo desembargador pediu vista, o que paralisou o processo. A próxima sessão deve acontecer na quarta-feira, dia 22.