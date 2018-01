Justiça decreta falência da fábrica de alimentos Cory Oficiais de justiça lacraram hoje as unidades da Indústria de Produtos Alimentícios Cory em Ribeirão Preto (SP) e em Arceburgo (MG) após a empresa ter falência decretada. Os 700 funcionários da unidade paulista, os 300 da mineira e outros 750 funcionários temporários contratados para a Páscoa foram retirados dos postos de trabalho e dispensados por tempo indeterminado. A falência foi decretada na noite de quinta-feira pelo juiz da 7ª Vara Cível de Ribeirão Preto, Ricardo Braga Monte Serrat. O BankBoston, autor do pedido e um dos principais credores da Cory, foi nomeado como síndico da empresa. Líder no mercado de balas no Brasil, com 26% de participação com a marca Ice Kiss, a Cory tem uma dívida estimada em R$ 70 milhões com 330 credores, segundo o presidente da empresa, Nelson do Nascimento Castro. Essa dívida levou a companhia a pedir concordata preventiva em 31 de janeiro de 2003. Ele disse que vinha renegociando a dívida e criticou a decisão da Justiça. "A irresponsabilidade da justiça em decretar falência da empresa foi para nós uma surpresa desagradável", disse, ao culpar o sistema financeiro "violento" pela formação da dívida. Advogados da Cory já recorreram a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para tentar reverter a decisão.