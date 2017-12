Justiça decreta falência do Correio Argentino A partir de hoje, o empresário argentino Francisco Macri já não poderá fazer suas longas viagens ao Brasil ou a qualquer outro país. Ao decretar, ontem, a falência do Correio Argentino, empresa postal controlada pelo grupo Macri, que teve seu contrato de concessão rescindido no dia 20 de novembro passado, a Justiça também proibiu o empresário de sair do país. A empresa deve 900 milhões de pesos e teve um período de dois anos de concordata sem que houvesse um acordo com os credores, dentre os quais destacam-se o Estado e as entidades financeiras Citibank, Río, Galícia e o BID. Além de Macri, nenhum dos diretores do Correio poderá deixar o país.