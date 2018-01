Justiça derruba liminar obtida por Tanure O Tribunal Regional Federal (TRF) suspendeu hoje liminar obtida no dia 30 de janeiro por Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure, que suspendia a compra da VarigLog pela Volo do Brasil, subsidiária do fundo americano de investimentos Matlin Patterson. A operação de compra da subsidiária de logística e transporte de cargas da Varig havia sido fechada em 25 de janeiro por US$ 48,2 milhões com a Aero-LB, subsidiária brasileira da estatal portuguesa de aviação TAP. No dia 30 de janeiro, a juíza da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Maria de Lourdes Coutinho Tavares, havia determinado a suspensão do negócio para averiguar se o limite de 20% de participação estrangeira em companhia aérea brasileira havia sido respeitado. A suspensão dessa liminar foi determinada pelo desembargador Antônio Cruz Netto, da 5ª Turma Especializada. Segundo a advogada da Volo do Brasil, Regina Lynch, a liminar foi suspensa enquanto o desembargador julga o agravo movido pela subsidiária do Matlin.