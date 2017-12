Justiça determina limite máximo para bancários de SP em greve O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo acatou e concedeu pedido de liminar (decisão provisória) feito pelo Ministério Público que determina que todas as agências bancárias do Estado funcionem regularmente, apesar da greve em andamento dos bancários. A liminar fixa também um limite máximo de 40% para o número de trabalhadores em greve por estabelecimento bancário. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente judicial do TRT-SP, Pedro Malo Teixeira Manus, que acatou o pedido da procuradora regional do Trabalho, Roksana Boldo, que argumentou que a greve que hoje completa o 14º dia está sendo prejudicial à população. O TRT fixou uma pena de multa diária de R$ 200 mil pelo descumprimento da liminar concedida nesta tarde, após uma reunião de conciliação de aproximadamente uma hora entre os representantes dos bancos e dos bancários. A reunião não entrou na discussão do dissídio da categoria, que será remetido para um outro juiz. Pagamento de aposentados A principal preocupação do Ministério Público, assim como do vice-presidente do Tribunal, é com o pagamento de 376 mil novos aposentados, que ainda não têm cartão eletrônico para saques e precisam se cadastrar até sexta-feira (dia 1º de outubro). Apesar dos argumentos do presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino, de que a greve é parcial e concentrada nas regiões central e da avenida Paulista, com porcentual entre 20% e 25% de agências totalmente paradas, o TRT acatou o argumento do Ministério Público. Banco do Brasil As agências do Banco do Brasil são aquelas que apresentam o maior número de paralisações. Ontem, 36,6% dos funcionários estavam parados, e hoje, 32,09%. Em relação a agências fechadas, o Sindicato informou que 320 locais estavam fechados no primeiro dia de greve ante 256 ontem.