Justiça determina que Ambev retire cerveja do mercado A AmBev terá que retirar sua cerveja Puerto del Sol do mercado. A decisão é da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por dois votos a um, a Justiça rejeitou o agravo de instrumento impetrado pela companhia contra a decisão - que já havia sido proferida em primeira instância. O resultado favorece a Femsa/Kaiser, autora da liminar que pedia a retirada do produto do mercado. A AmBev deve recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme já havia sido sinalizado pelos advogados da companhia na hipótese de um parecer negativo, o que acabou ocorrendo. Em ação impetrada em maio, a Femsa acusa a AmBev de usar de forma indevida o nome Puerto Del Sol. O pedido de registro de marca foi feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em janeiro deste ano. Em lado oposto, o processo de registro da marca Sol - pedido pela concorrente Femsa - foi feito em novembro de 1997 e o INPI concedeu a marca em março deste ano. No início de novembro, a AmBev havia atacado a concorrente e pediu a retirada da marca Sol do mercado. A acusação era de que a Femsa utilizou garrafas e latas similares à da Skol. O pedido de liminar foi negado.