Justiça determina reintegração de 5 pilotos da Varig A Associação de Pilotos da Varig (Apvar) informou que a Justiça do Trabalho do Rio concedeu liminar para reintegração ao quadro de funcionários da companhia aérea de cinco pilotos da direção da Apvar que haviam sido demitidos este ano, segundo a entidade, por questões políticas. O presidente da entidade, Flávio de Souza, é um dos beneficiados. Na semana passada, a entidade moveu ações judiciais para tentar a reintegração de 12 dos 32 pilotos (15 da diretoria da Apvar) demitidos pela Varig desde fevereiro. A Apvar alega que as demissões ocorreram porque a empresa resolveu punir os pilotos por participarem do movimento de reivindicação.