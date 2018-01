Justiça divulga sentença do caso Marka e FonteCindam A Justiça Federal do Rio de Janeiro divulgou a sentença do ex-presidente do Banco Central Francisco Lopes, do ex-banqueiro Salvatore Cacciola e outros seis envolvidos no escândalo do banco Marka, em 1999. Lopes foi absolvido da acusação de corrupção ativa e passiva e omissão, mas foi condenado pela juíza Ana Paula Vieira de Carvalho a 10 anos de prisão por peculato. Além disso, terá que pagar uma multa de 120 dias-multa. Segundo a juíza, sua atuação no episódio da ajuda financeira aos bancos Marka e FonteCindam, demonstrou uma "concepção distorcida das relações entre o Estado e a iniciativa privada". Cacciola, por sua vez, teve a maior pena, de 13 anos mais 156 dias-multa por peculato e gestão fraudulenta. O banqueiro, que controlava o Marka, está foragido. Luiz Antônio Gonçalves, na época presidente do FonteCindam, pegou 10 anos mais 120 dias-multa por gestão fraudulenta e peculato, mesma pena aplicada ao controlador do banco, José Roberto Steinfeld, e aos diretores do BC na época Cláudio Mauch e Demóstenes Madureira de Pinho, estes últimos condenados apenas por peculato. Também por peculato, foi condenada a seis anos de prisão em regime semi-aberto a chefe de fiscalização do BC, Tereza Grossi. A menor pena, de 5 anos, coube a Luiz Augusto Bragança, acusado de intermediar as relações entre Cacciola e Lopes.