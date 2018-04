Justiça do Rio marca assembleia de credores da Oi em 9 de outubro

A Justiça do Rio de Janeiro marcou para 9 e 23 de outubro a Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre o plano de recuperação da operadora de telefonia Oi, informou a empresa nesta sexta-feira. As datas, sugeridas pelo administrador judicial do processo, foram homologadas pela 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ambas AGCs serão realizadas no Riocentro, na zona oeste da capital fluminense.

A Oi passa pelo maior processo de recuperação judicial do Brasil, com passivos totalizando R$ 65 bilhões.