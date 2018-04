Justiça dos EUA autoriza criação da ''Nova GM''

A Justiça americana determinou que a General Motors Corp. pode vender a maior parte dos seus ativos para uma nova companhia, com o objetivo de preparar o caminho para que a montadora possa sair rapidamente da recuperação judicial. O juiz Robert Gerber disse, no final de domingo, em sua sentença de 95 páginas, que a venda é do maior interesse da GM e de seus credores, os quais, de outro modo nada receberiam. "Como ninguém poderá contestar seriamente, a única alternativa a uma venda imediata seria a liquidação - que constituiria um resultado desastroso para os credores da GM, seus funcionários, os fornecedoras que dependem da GM para a sua própria existência e as comunidades em que a GM opera." Já está previsto, no entanto, pelo menos um recurso contra a decisão. Um escritório de advocacia de Chicago, que representa pessoas que processaram a GM em razão de vários acidentes de carro, entrou ontem com petições declarando que recorrerá da decisão à Corte Distrital de Nova York. O prazo para a apresentação de recurso se esgota ao meio-dia de quinta-feira. Depois disso, a ordem de Gerber entra em vigor e a venda poderá se realizar. Advogados de alguns investidores em títulos da GM, sindicatos, grupos de consumidores e pessoas que moveram ações contra a companhia reclamaram que seus direitos foram esquecidos para favorecer os interesses da GM e do governo. PASSIVOS O plano que o governo preparou para a GM sair rapidamente da recuperação judicial baseia-se exatamente nessa venda, permitindo que a montadora deixe atrás de si grande parte dos seus custos e passivos. O Departamento do Tesouro acrescentou que cortará o financiamento para a GM se a venda não se realizar até o dia 10 de julho. Steve Rattner, um dos principais assessores do secretário do Tesouro, Timothy Geithner, e diretor da força-tarefa criada para o setor automotivo pelo governo Obama, disse que o governo "confia em que a decisão (do juiz) se mantenha e que a venda dos ativos da GM para uma nova GM possa realizar-se com a maior rapidez". "Agora, é nossa responsabilidade solucionar esta questão e colocar a companhia em condições de encontrar o seu caminho sem demora", afirmou ontem o principal executivo da GM, Fritz Henderson, em um comunicado.