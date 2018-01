Justiça dos EUA bloqueia contas do Correo Argentino A Justiça dos Estados Unidos determinou o bloqueio de duas contas do Correo Argentino que até recentemente controlava o sistema postal na Argentina - em bancos norte-americanos no valor de US$ 11 milhões, informou o jornal El Cronista. De acordo com o jornal, a decisão do juiz Thomas Griesa, que já emitiu várias decisões em favor dos portadores de título privados contra a Argentina, foi tomada em favor da Macrotecnic Internacional, que busca receber US$ 400 milhões. O Correo Argentino vem sofrendo um processo de falência, no qual o governo argumenta que a companhia deve 450 milhões de pesos pela concessão do serviço postal. Por causa da falta de pagamento, o governo suspendeu a concessão e retomou a responsabilidade pelo serviço postal, que continua a ser operado sob o nome comercial Correo Argentino.