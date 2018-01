Justiça dos EUA pode mover ação criminal contra empregados da GM

O promotor de Manhattan acusou a GM de descumprir a lei ao fazer declarações mentirosas sobre a falha na ignição no modelo antigo do Cobalto e outros automóveis há mais de uma década. A empresa pode ser penalizada com uma multa superior a US$ 1 bilhão. A GM pode ser considerada culpada ou entrar em um acordo com a justiça.

As investigações estão em estágio avançado e embora a empresa deva esforçar-se ao máximo para evitar ser processada, pode se tornar o segundo caso aberto por promotores em meio a uma campanha sem precedente contra as montadoras por conta de problemas de segurança.

"Estamos cooperando totalmente com todas as exigências, mas não somos capazes de comentar sobre o andamento das investigações", disse um representante da GM neste sábado.

O Departamento de Justiça abriu processo criminal contra a Toyota, que foi multada por danos causados em função de aceleração repentina, depois de estabelecer um acordo com a Justiça.