Justiça é alternativa contra plano de saúde A Justiça continua sendo, em muitos casos, a única opção para o consumidor prejudicado pela operadora de plano ou seguro-saúde. As dificuldades enfrentadas pelos associados deixam claro que a regulamentação do setor, em janeiro de 1999, e as seguidas alterações na lei não têm sido suficientes para reduzir os problemas dos usuários. A atuação do Judiciário tem assegurado cada vez mais a ampliação das coberturas de muitos contratos com cláusulas restritivas. A Justiça tem entendido que, como as cláusulas são determinadas pela empresa que administra a assistência médica, é preciso avaliar com cuidado cada caso apresentado e interpretar as normas de acordo com a necessidade do usuário, afirma o advogado especializado em defesa do consumidor José Eduardo Tavolieri de Oliveira. A assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo -, Lúcia Helena Magalhães concorda com o advogado. "O Judiciário deu grandes passos para auxiliar os consumidores na questão da saúde." As reclamações mais comuns, segundo Lúcia, ainda são as relacionadas aos reajustes por faixa etária, à interrupção de tratamento ou de internação e a doenças preexistentes. Como reclamar do plano de saúde A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Andréa Salazar, explica, no entanto, que o consumidor que sentir-se lesado tem caminhos alternativos para tentar solucionar seus problemas sem precisar recorrer à Justiça. Primeiro, orienta ela, é interessante procurar a administradora do plano, embora nem sempre esse procedimento seja bem-sucedido, admite. "Se a questão não for solucionada no prazo prometido pela operadora, o associado poderá recorrer aos órgãos de defesa do consumidor e registrar, paralelamente, a reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela fiscalização do setor." Se, ainda assim, não houver solução, o caminho será procurar a Justiça. Veja mais informações na matéria seguinte. Vale lembrar que as ações com valores até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil) têm o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 (R$ 3,6 mil), a presença do advogado é dispensada. Acima destes valores, o processo deverá ser encaminhado à Justiça comum.