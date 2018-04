Justiça é ineficaz no combate à pirataria A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou nesta terça-feira dados alarmantes sobre a ineficácia das atuais ações de combate à pirataria no Brasil. Apesar de tramitarem na Justiça 6.200 processos criminais contra a falsificação e venda de obras audiovisuais, apenas 17 pessoas foram condenadas nos últimos três anos. Dentre os processados, pelo menos 400 são reincidentes. Alguns deles, até 12 vezes, conforme mencionou o presidente da CNI, Carlos Alberto Moreira Ferreira. Esse cenário comprova uma das teses defendidas pelos Estados Unidos em acusações contra o Brasil. Neste ano, o governo americano deixou clara sua intenção de encaminhar à Organização Mundial do Comércio (OMC) uma queixa contra o País por conta de sua ineficácia no combate à pirataria, principalmente de software e de CD. Os números foram apresentados durante a abertura do "Seminário Nacional contra a Pirataria e o Contrabando - uma Proposta de Cidadania", organizado pela CNI e pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) com a intenção de propor ações conjuntas do governo e do setor privado no combate a esse crime. Em sua compilação de dados sobre a pirataria, Moreira Ferreira destacou uma pesquisa da consultoria americana Price Waterhouse Coopers que mostra que o Brasil teria resultados positivos na arrecadação fiscal e na geração de empregos se reduzisse o atual índice de pirataria de software dos atuais 58% para 25% - o nível equivalente ao dos Estados Unidos. De acordo com esse levantamento, a receita de impostos incidentes sobre a venda lícita desses produtos aumentaria de R$ 1,555 bilhão para US$ 3,9 bilhões, e seriam gerados 3.600 novos empregos no setor. Moreira Ferreira ainda lembrou que a pirataria gera prejuízos anuais de cerca de R$ 300 milhões para o setor de vestuário do País e de R$ 110 milhões para a indústria nacional de brinquedos. Cerca de 50% dos CDs vendidos no País são piratas, assim como quatro em cada dez programas de computador em uso. Durante a sessão de abertura do seminário, o ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, reconheceu que a situação do Brasil é "gravíssima" e que a pirataria estimula a evasão fiscal, a informalidade e o desemprego. O ministro lembrou ainda que a pirataria vinculou-se ao crime organizado e tornou-se um problema essencialmente policial. Entretanto, ele não apresentou durante o evento nenhuma nova fórmula de combate a esse crimes. Lembrou apenas que continuam as ações conjuntas da Polícia Federal, da Receita Federal e do Banco Central e que prosseguem os trabalhos do Comitê Interministerial de Combate à Pirataria - que se reuniu apenas duas vezes desde que foi criado, em março de 2001.