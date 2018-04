Justiça exige que Telefônica discrimine pulsos O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) obteve uma liminar contra a Telefônica, que obriga a operadora de telefonia fixa a prestar informação discriminada nas contas telefônicas, com número chamado, dia e horário, tempo de duração da ligação e valor devido. A liminar foi concedida pelo Juiz Miguel Petroni Neto, da 36ª Vara Cível do Foro Central da capital de São Paulo. A Telefônica terá 45 dias para cumprir a decisão e, em caso de descumprimento, a multa a ser paga é de R$ 20 mil. Para o Idec, a Justiça agiu no sentido de garantir o direito do consumidor de ser informado sobre o que lhes é cobrado e de ter a possibilidade de reclamar caso a cobrança seja indevida. "Sem a discriminação dos pulsos, o consumidor não tem como questionar erros na cobrança e nem mesmo como exercer controle sobre os próprios gastos", destaca o advogado do Idec, Marcos Diegues. De acordo com o Idec, a ação teve como fundamento legal o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97) e a Resolução 85/98 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que determina a discriminação dos pulsos nas ligações telefônicas. Telefônica avisa que é impossível discriminar pulsos A Telefônica, em nota oficial, avisa que a discriminação de pulsos em contas telefônicas tem restrições técnicas e não podendo ser implantada no País. Segundo a empresa, o atual sistema de telecomunicações em operação no Brasil não foi projetado e nem dispõe de infra-estrutura para realizar a discriminação dos pulsos locais em conta. A Telefônica informa na nota oficial que, pela impossibilidade técnica, já obteve decisões favoráveis do 1º Tribunal de Alçada Civil em quatro outros processos da mesma natureza, e recorrerá desta decisão. A empresa esclarece ainda que cumpre a regulamentação em vigor para processamento do faturamento e cobrança de seus clientes. Além disso, segundo a Telefônica, o sistema de emissão das contas é auditorado por uma consultoria especializada e independente e apresenta confiabilidade de 99,8% de exatidão.