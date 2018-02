Justiça faz audiência para julgar ações contra a Varig O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio realiza audiência nesta terça-feira às 14 horas para julgar duas ações civis públicas que pedem garantias aos trabalhadores da Varig. Um dos recursos foi ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho para responsabilizar a VarigLog pelo pagamento de salários atrasados e verbas rescisórias. A outra ação é do Trabalhadores do Grupo Varig (TGV), que reúne cinco associações de funcionários, que pede o arresto de todos os bens da companhia como garantia do pagamento de passivos trabalhistas. O juiz que deverá divulgar sua decisão é Mucio Nascimento Borges, da 33ª Vara do TRT.