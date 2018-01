Justiça Federal determina intervenção no Banestes A Justiça Federal determinou intervenção na diretoria do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) acatando o pedido do procurador da República no Espírito Santo, Henrique Herkenhoff. Foi determinado o afastamento da diretoria do banco e que o Banco Central indique um novo administrador para a instituição. A decisão servirá, segundo a Justiça Federal, para que não desapareçam as provas de oferecimento de propina a deputados estaduais, envolvendo o secretário de Transportes e Obras Públicas do Governo do Estado, Jorge Hélio Leal, e o empresário Carlos Guilherme Lima, preso pela Polícia Federal na quinta-feira, acusado de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, sonegação de impostos e fraudes em licitações públicas, entre outros crimes. O procurador afirmou que houve desvio de recursos públicos vindos de um financiamento do BNDES, que passaram pelo Banestes e teriam ido parar na conta do empresário Carlos Guilherme Lima, ex-presidente da instituição. O procurador argumentou ainda que a comprovação de oferecimento de propina pelo empresário Carlos Guilherme Lima a deputados estaduais, para aprovação do projeto de privatização do banco, motivou a intervenção. Na tarde de hoje, policiais federais ocuparam a sede da administração do banco e todos os carros que saiam e entravam no prédio, localizado no Centro de Vitória, foram vistoriados. Segundo o procurador Henrique Herkenhoff, os correntistas não devem ficar preocupados pois a intervenção não tem nada a ver com a saúde financeira do banco. Nenhuma agência será fechada.