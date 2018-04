Justiça Federal libera dividendos da Oi A Justiça Federal do Rio de Janeiro liberou o pagamento de dividendos da Oi, no valor de R$ 1, 19 bilhão, a seus acionistas. A distribuição dos dividendos extraordinários estava prevista para ontem, mas foi suspensa pela justiça por conta de um processo que a União move contra a empresa, que deve R$ 36,94 milhões em PIS e Cofins. A juíza da 3.ª Vara de Execução Fiscal, Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, acatou um seguro-garantia apresentado pela Oi. A empresa assumiu o compromisso de apresentar, no prazo de 72 horas, a carta de fiança por tempo indeterminado.