Justiça investiga Enron sobre corrupção no exterior Promotores federais dos EUA estão investigando se a concordatária de energia Enron Corp. subornou durante anos autoridades do governo para conquistar vários de seus negócios fora dos EUA, segundo o The Wall Street Journal. A força-tarefa do Departamento de Justiça dos EUA está examinando se a operação da empresa fora dos EUA violou a lei norte-americana de práticas de corrupção no exterior, de acordo com autoridades do governo norte-americano e advogados próximos do caso. A investigação está examinando os esforços da Enron em obter projetos de gasoduto, energia e privatização no abastecimento de água em meados dos anos 90, dentre eles o lado boliviano do gasoduto Brasil-Bolívia, disse o Journal. Em alguns países, os projetos foram concedidos a Enron sem licitação, ou os ativos foram adquiridos em valores abaixo do mercado, em meio às alegações feitas pelo Banco Mundial e de outros argumentando favoritismo por parte do governo. A Enron negou ter feito qualquer suborno e afirma que "possui uma clara política contra a corrupção proibindo o pagamento, aliciamento e recebimento de subornos de qualquer espécie" e que as alegações de suborno foram falsamente levantadas por empresas concorrentes ou por oponentes políticos locais. Segundo a lei de práticas de corrupção no exterior, a Enron poderá enfrentar duras multas, caso seja considerada culpada. Além disso, a investigação sobre corrupção poderá intensificar o aparecimento de novos personagens, inclusive Rebecca Mark, antiga executiva-sênior que ajudou a construir as operações internacionais da Enron. Ela atuou como presidente do grupo internacional da Enron até 1998 para então chefiar a subsidiária Azurix, antes de deixar a Enron em 2000 e vender sua participação na empresa, avaliada em mais de US$ 80 milhões.