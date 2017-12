Justiça investigará revendedoras de gás por formação de cartel A Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, enviou hoje ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) dois pareceres que sugerem a condenação, por infração à ordem econômica, de cinco revendedoras de gás que atuam em São Sebastião, no Distrito Federal, e do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergás). Pelo parecer da SDE, a multa para o Sinergás, em caso de condenação pelo Cade, poderá variar entre 6.000 Ufir e 6 milhões de Ufir. O presidente do Sinergás, Zenildo Dias do Vale, negou, em entrevista, a atuação de cartel e a tentativa de influenciar preços. "O preço é livre, não fazemos cartel. O que fizemos foi calcular uma planilha de custos, mostrando qual o preço suficiente para remunerar o distribuidor", afirmou. As cinco empresas de São Sebastião citadas no processo poderão ser multadas em valores que vão de 1% a 30% do faturamento anual. A multa prevista para os dirigentes é equivalente à metade do valor imposto às empresas. Segundo o parecer da SDE, as empresas A.M.V. Mota Distribuidora de Gás, A.N. de Faria Sousa Distribuidora de Gás, A. Bezerra Filho Distribuidora de Gás, Trevo Materiais de Construção e a distribuidora de propriedade de Maria de Fátima Rezende do Prado foram acusadas de atuar como um cartel, combinando o preço de revenda do botijão de gás de 13 kg. A SDE pede a condenação das empresas citadas, por formação de cartel, e dos dirigentes, por influenciarem na adoção de conduta comercial uniforme entre os comerciantes da região. Acusações No processo que investigava o mercado de Goiás, o Sinergás e o presidente Vale são acusados de tentar influenciar revendas de gás no Estado a adotarem conduta comercial uniforme. A denúncia foi encaminhada pelo Ministério Público de Goiás. A SDE informou ter tido acesso a documento enviado pelo Sinergás e seu dirigente a 21 filiados de municípios de Goiás em que o sindicato sugere um preço a ser adotado para a revenda de botijão de gás ao consumidor. O documento, enviado em maio de 2001, informa os filiados sobre a liberação dos preços de venda de GLP, feita por meio de portaria interministerial, e sugere que as empresas adotem o preço de R$ 19,30 para a revenda de botijão de gás P-13 ao consumidor. O valor sugerido pelo Sindicato correspondia a um aumento de 45% em relação ao preço tabelado anteriormente. O resultado dos pareceres foi publicado no "Diário Oficial" da União de hoje.