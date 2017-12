Justiça italiana declara insolvência da Parmalat O Tribunal de Falências de Parma, cidade do norte da Itália, declarou o estado de insolvência do grupo alimentício Parmalat. Com isso, a empresa interrompeu os pagamentos. Vittorio Zanichelli foi nomeado juiz delegado para tramitar a suspensão de pagamentos, segundo fontes judiciais. Os magistrados do Tribunal de Falências fixaram um prazo de 120 dias para que os credores apresentem seus pedidos de cobrança, a partir dos quais será estabelecida uma lista de prioridades. A decisão de pagar primeiro os criadores de gado é baseada na decisão de garantir a continuidade da empresa e evitar bloqueio da produção de laticínios. Nos últimos dias várias associações de produtores italianos haviam ameaçado cortar o abastecimento por falta de pagamento. O anúncio do Tribunal se seguiu ao depoimento de Enrico Bondi, o novo presidente da Parmalat e recentemente nomeado comissário extraordinário pelo governo, que na quarta-feira decidiu colocar a sociedade em administração controlada para evitar a falência.