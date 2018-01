Justiça leiloa hoje 218 bens de Ricardo Mansur Um lote com 218 bens de uso pessoal da família do empresário Ricardo Mansur será leiloado hoje, às 14h, no primeiro andar do Fórum João Mendes, em São Paulo. A avaliação total dos bens, segundo o edital da Justiça paulista, é de R$ 62.080,00 em valores de agosto de 2003 que podem ser atualizados. O dinheiro arrecadado no leilão será destinado para cobrir parte de uma dívida do antigo Mappin, cujo proprietário era Mansur, com a Olivetti do Brasil. Segundo o advogado José Edgard Cunha Bueno Filho, do escritório Demarest e Almeida Advogados, que representa a empresa, Mansur deve mais de R$ 1 milhão para a Olivetti. Apesar do pequeno valor que a venda desses bens pessoais, o leilão foi pedido pelos advogados já que todos os imóveis e bens de alto valor de Mansur estão indisponíveis para venda já que ainda tramitam na Justiça os processos de falência do Mappin e da liquidação financeira do Banco Credisul, também de Mansur. Na longa relação de bens a serem leiloados, há itens prosaicos, como uma coleção de 29 volumes da "Enciclopédia Britânica", avaliada em R$ 75. Ou ainda uma esteira ergométrica elétrica computadorizada, cujo valor de lance mínimo é de R$ 100. Entre os bens que serão vendidos, estão geladeiras, televisores, microondas, móveis, tapetes e objetos de decoração. O lote mais caro à venda é formado por doze cadeiras em madeira de lei com assentos estofados, com preço de R$ 1.200. Em contrapartida, o item mais barato é uma banqueta de banheiro em estrutura metálica com detalhes em bronze com cabeça de ave em tecido, com lance mínimo de R$ 40. O edital prevê que os bens que não forem vendidos neste primeiro leilão serão oferecidos num segundo leilão. Os interessados podem, de acordo com a Justiça de São Paulo, examinar os bens na residência de Ricardo Mansur, à avenida Morumbi, 3575, no bairro do Morumbi, na capita paulista. Mas a visita ao lote de bens não deve ser facilitada pela família do empresário que habita a casa. Assim, segundo o advogado, o leilão será feito sem a presença dos bens, apenas com uma descrição feita pelo oficial de Justiça que arrolou os itens. Quem comprar algum item, receberá uma carta arrematação do juiz e irá, na companhia de um oficial de Justiça, retira-lo na casa de Mansur. Veja a íntegra do edital 17ª Vara Cível da Capital Edital de 1º e 2º Leilão de bens móveis e para intimação dos executados RICARDO MANSUR e sua mulher, PATRÍCIA ROLLO MANSUR, expedido nos autos da Carta de Sentença, extraída dos autos da ação de Execução, requerida por OLIVETTI DO BRASIL S/A ? Proc. nº 000.99.070403-3/004. A Dra. Inah de Lemos e Silva Machado, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER que no dia 05 de março de 2.004, às 14:00 horas, no local destinado às Hastas Públicas do Fórum João Mendes Júnior, sito à Praça João Mendes, s/nº, 1º andar, sala 116, Capital/SP, o porteiro dos auditórios ou quem legalmente suas vezes fizer, levará a público em PRIMEIRO LEILÃO, os bens abaixo descritos, entregando-os a quem mais der acima da avaliação, ocasião em que não havendo licitantes, fica desde já designado o dia 15 de março de 2.004, às 14:00 horas, no mesmo local, para a realização de público SEGUNDO LEILÃO, com os bens desta vez entregues a quem mais der, não sendo aceito lanço vil; ficam os executados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. BENS: 1. Uma esteira ergométrica elétrica da marca ?Lifestride? computadorizada (R$ 100,00); 2. Um aparelho de som composto de quatro módulos, com quatro caixas sendo duas ?Sony? e duas ?Kenwood?. e o aparelho é de marca ?Kenwood?, composto de CD, Toca-fitas, Rádio e Amplificador (R$ 200,00); 3. Uma escrivaninha em madeira estilo colonial com quatro gavetas (R$ 150,00); 4. Um aparelho de ginástica de múltiplas funções da marca "Vectra-OnLine 3800-N?, nas cores verde e branca (R$ 600,00); 5. Um aparelho Cyclo simular marca ?Cateye? CS-1000 - incompleto (R$ 100,00); 6. Um aparelho simples abdominal marca ?Cybex? (R$ 80,00); 7. Um aparelho da marca ?Ab-doer pro-model? (R$ 150,00); 8. Um módulo para peso com vinte lugares da marca ?Cybex? com oito pares, sendo dois de cincoenta, dois de quarenta e cinco, dois de quarenta, dois de trinta e cinco, dois de trinta, dois de sete e meio, dois de cinco, dois de dois e meio, pesos da marca ?IVANKO"(R$ 100,00); 9. Um jogo de sofá em tecido xadres, sendo um de três lugares e um de dois lugares (R$ 350,00); 10. Um sofá de couro marrom de dois lugares (R$ 450,00); 11. Duas poltronas de encosto alto, com estofamento de tecido claro e florido (R$ 800,00); 12. Uma poltrona de um lugar com estofamento em veludo verde e com apoio em madeira (R$ 600,00); 13. Duas cadeiras em madeira com estofamento em tecido preto, estilo Luiz Felipe (R$ 180,00); 14. Uma TV ?SONY" colorida 29 polegadas modelo ?Trinitron? XB1 com PIP e controle remoto (R$ 400,00); 15. Um conjunto de som da marca ?PIONNER? composto de três módulos, com amplificador, modelo VSX-DIS (R$ 300,00); 16. Um multi-cassete CTWM-70R, e um multi-play Contac-Disc-Play PDTM-2 (R$ 200,00); 17. Um órgão marca ?YAMAHA ELETRONIC" modelo D85 SÉRIE 2309, com uma banqueta e um assento com gaveta (R$ 350,00); 18. Uma coleção da marca ?Enciclopédia Britânica? com vinte e nove volumes, décima quinta edição complementada com o livro de 1993 (R$ 75,00); 19. Uma coleção Miodos com vinte volumes do ano de 1993 com volume complementar de 1994 (R$ 75,00); 20. Uma coleção de livros "Delta Universal? com quinze volumes ano 1980 (R$ 50,00); 21. Uma mesa de centro em madeira com tampo espelhado medindo aproximadamente um metro quadrado (R$ 100,00); 22. Uma mesa de centro redondo com quatro gavetas em mogno, com quatro cadeiras, com estofamento em tecido - Mesa de jogo (R$ 500,00); 23. Uma escrivaninha em madeira medindo aproximadamente 0.40X0.80 com uma gaveta e uma prateleira baixa e com tampo rachado (R$ 150,00); 24. Dez cadeiras estilo inglês (chipandale) em madeira com estofado em tecido florido (R$ 500,00); 25. Duas banquetas de bar com estofamento em couro marrom, e pés em madeira tendo aproximadamente 0.80mts de altura (R$ 60,00); 26. Vinte e uma taças de champagne em dois modelos (R$ 100,00); 27. Trinta e três taças de vinho em dois modelos (R$ 150,00); 28. Doze taças de licor (R$ 60,00); 29. Um aparelho redondo em moldura de madeira com uma figura de duas águias no alto (R$ 250,00); 30. Uma mesa de canto redondo com quatro gavetas em madeira (R$ 150,00); 31. Uma mesa redonda de canto, giratória com tampo estofado em couro verde (R$ 200,00); 32. Uma mesa de escritório em madeira revestida em couro verde em três partes com onze gavetas (R$ 400,00); 33. Uma cadeira giratória em madeira com estofamento em couro na cor marrom (R$ 180,00); 34. Uma cadeira de madeira com estofamento em couro verde (R$ 100,00); 35. Uma escrivaninha de madeira escura com cinco gavetas e nove gavetinhas (R$ 400,00); 36. Um tapete na cor vinho medindo aproximadamente 2.00 X 3.00 mts (R$ 700,00); 37. Um tapete na cor marrom e bege medindo aproximadamente 2.00 X 2.50 mts (R$ 300,00); 38. Dois conjuntos para jardim sendo um composto de uma mesa redonda com tampo de vidro com quatro cadeiras, encosto em nylon em alumínio pintado de branco, o outro conjunto com mesa redonda com tampo em granito branco e estrutura em ferro preto com quatro cadeiras em alumínio pintado de branco (R$ 150,00); 39. Dois espelhos de cristal retangular com moldura em madeira maciça, com dois pés em madeira trabalhada em alto relevo com acabamento em dourado, medindo aproximadamente 0.90 X 1.50 mts (R$ 200,00); 40. Três tapetes estampados, sendo um medindo 2.50 X 2.00 mts, o segundo medindo, 3.00 X 1.60 mts, e o terceiro medindo 2.00 X 3.00 mts, aproximadamente (R$ 1.500,00); 41. Um quadro em tela com motivos em pássaros e frutas amarelas assinado por Ghey, medindo aproximadamente 2.00 X 2.00 mts (R$ 600,00); 42. Um tapete estampado medindo aproximadamente 6.50 X 3.00 mts (R$ 700,00); 43. Um quadro gravura ?GUILHERME III", em moldura de madeira trabalhada dourada medindo aproximadamente 0.50 X 0.30 mts (R$ 100,00); 44. Duas taças grandes em bronze com folhas secas (R$ 250,00); 45. Um banco retangular estofado com apoio de braço para dois lugares (R$ 200,00); 46. Dois tapetes estampados na cor bege, sendo um com franja e outro simples, medindo cada um aproximadamente 1.00 X 1.50 mts (R$ 450,00); 47. Um tapete 1.00 X 0.50 mts, na cor vinho (R$ 150,00); 48. Um tapete vermelho estampado, medindo aproximadamente 2.00 X 3.00 mts, com franjas (R$ 400,00); 49. Um lustre tipo candelabro com quinze braços, em estrutura de metal e pingentes de cristais em forma de gotas (R$ 500,00); 50. Quatro castiçais de prata (R$ 800,00); 51. Uma mesa de madeira oval, medindo aproximadamente 1.20 X 3.00 mts, com seis cadeiras em estilo suíço (R$ 600,00); 52. Quatro gravuras em moldura de madeira e vidro, diversos motivos (R$ 200,00); 53. Uma gravura macarronís com dois frades (R$ 80,00); 54. Uma geladeira ?Brastemp - Duplex Fost Free? na cor marrom (R$ 350,00); 55. Dois microondas na cor branca marca ?Sharp? modelo Interactive Adivance (R$ 200,00); 56. Duas banquetas pequenas de madeira, forradas com courvin verde (R$ 40,00); 57. Um aparador de madeira com três andares em estrutura de metal (R$ 180,00); 58. Um fogão da marca ?Brastemp? tipo kitnet, com seis bocas (R$ 100,00); 59. Uma geladeira duplex Fost-Free Electrolux "Prosdócimo?, na cor branca DS 41 (R$ 700,00); 60. Um freezer 260 lts. ?Brastemp? cleon branco (R$ 300,00); 61. Um lustre de bronze composto de duas lâmpadas com mangas - Copa (R$ 300,00); 62. Um lustre de cristal com sete lâmpadas, com cinco mangas e pingentes de cristal com quatro fileiras e cinco correntes de pingentes (R$ 500,00); 63. Uma TV ?Sony? colorida modelo Videoscope nº KP53515 Série 4017156 (R$ 1.000,00); 64. Um aparelho de DVD da marca ?Pioneer? modelo DVD L.D. Player DUL700 (R$ 200,00); 65. Um vídeo cassete da marca ?Sony? Hi-Fi - Stereo (R$ 100,00); 66. Uma ergométrica da marca ?Life-Cicle? - 8.500, elétrica computadorizada (R$ 100,00); 67. Um aparelho de som DDJ, composto por uma mesa de canais da marca ?Pioneer? (R$ 250,00); 68. Uma mesa de controle remoto da marca ?Denon? (R$ 200,00); 69. Dois toca-discos ?Techinics?, modelo SL-1210 MK 02 (R$ 200,00); 70. Um aparelho MD-RECORD modelo DV-M 2000-R da marca "DENON? (R$ 100,00); 71. Um aparelho modelo 20N-2500 F, da marca ?DENON? (R$ 100,00); 72. Um aparelho da marca ?Yamaha?, modelo 02031-B (R$ 150,00); 73. Um aparelho da marca ?Macrotec?-2400 da marca ?Crown?, com duas caixas acústicas da marca ?Sênior-activation?, com dois tripés (R$ 200,00); 74. Uma poltrona em madeira forrada em couro com apoio de braço (R$ 150,00); 75. Um sofá de dois lugares em tecido marrom estampado (R$ 200,00); 76. Uma máquina secadora ?Brastemp? na cor branca (R$ 100,00); 77. Uma ergométrica da marca ?Life-Cycle? 8.500, computadorizada com assento e com encosto (R$ 150,00); 78. Um aparelho DVD da marca ?Gradiente? modelo DVD-5000, digital, vídeodisco, CD-Player (R$ 200,00); 79. Uma caixa de som marca ?Kenwood? na cor preta nº 40401610 ?Made in Japan? (R$ 100,00); 80. Uma poltrona giratória forrada em tecido estampado na cor bege florido (R$ 100,00); 81. Uma penteadeira com espelho oval e uma gaveta em madeira escura (R$ 180,00); 82. Uma escrivaninha em madeira, com nove gavetas, medindo aproximadamente 0.60 X 1.10 mts (R$ 300,00); 83. Uma TV da marca ?Toshiba?, estéreo, sunound-of-collletion mais 24?, com controle remoto (R$ 350,00); 84. Uma mesa redonda com duas gavetas em madeira, com quatro cadeiras de madeira estofadas em veludo na cor vinho (R$ 450,00); 85. Um quadro representando orquídeas, assinado por M.Mansur (R$ 150,00); 86. Uma mesa de centro, estilo bandeja em madeira e latão oitavado (R$ 250,00); 87. Um sofá de dois lugares e uma poltrona de um lugar forradas com tecido florido (R$ 450,00); 88. Três gravuras com motivos de rosas (R$ 150,00); 89. Um tapete florido na cor vinho, com aproximadamente 1.80 X 1.20 mts (R$ 150,00); 90. Uma cabideira de bronze, medindo aproximadamente 1.50 mts, de altura (R$ 40,00); 91. Uma banqueta de banheiro em estrutura metálica com detalhes em bronze com cabeça de ave em tecido (R$ 40,00); 92. Dois lustres (arandelas) de parede com três lâmpadas cada, com pingentes (R$ 200,00); 93. Uma penteadeira, no estilo capelinha com três espelhos, quatro gavetas e respectiva cadeira, tudo em madeira de lei trabalhada (R$ 350,00); 94. Dois lustres (arandelas) de parede, com uma lâmpada e seis pingentes cada (R$ 200,00); 95. Uma poltrona com encosto alto, em tecido bege (R$ 150,00); 96. Uma banqueta para apoio dos pés forrada em tecido bege (R$ 20,00); 97. Uma mesa redonda de madeira com borda em bronze R$ 200,00; 98. Duas TVS da marca ?Phillips? colorida, modelo Match-Line, digital, SeonDolby, Sunonwd, made - Singapura - 29? (R$ 1.000,00); 99. Um aparelho vídeo cassete da marca ?Phillips? turbo drive modelo VT 755/78 (R$ 150,00); 100. Um aparelho Hi-fi - Stéreo da marca ?Philips? modelo 900, serie áudio e vídeo FR-931 (R$ 150,00); 101. Uma caixa de som da marca ?Jamo", e duas caixas menores da mesma marca (R$ 100,00); 102. Um lustre de cristal e bronze com gotas em cristais, com lâmpadas em estilo vela nº 13 (R$ 350,00); 103. Uma poltrona de madeira forrada com tecido branco e xadresinho, com apoio de braço (R$ 100,00); 104. Uma poltrona em madeira escura forrada com tecido bege claro (R$ 100,00); 105. Um quadro (desenho) em moldura de madeira, com motivo de mulher com seios desnudos, assinado por Oscar P. Silva - Paris (R$ 1.200.00); 106. Uma cômoda com duas gavetas, medindo aproximadamente 1.00 X 1.20 mts (R$ 600,00); 107. Dois lustres (arandelas) de parede com duas lâmpadas cada e pingentes (R$ 200,00); 108. Duas caixas de som, marca ?Jamo?, modelo Artino (R$ 100,00); 109. Uma pequena cômoda com duas gavetas, em madeira de lei escura trabalhada (R$ 250,00); 110. Um espelho oval de parede, em moldura de madeira de lei trabalhada em dourado (R$ 150,00); 111. Dois vasos pequenos de porcelana fina, representando cinco mulheres orientais no estilo chinês (R$ 150,00); 112. Um fino conjunto de prata contendo bandeja e coroa (R$ 1.800,00); 113. Um computador, com monitor da marca ?Samsung? - Sync Máster - 550S, com teclado Mtok (R$ 500,00); 114. Um CPU Creative 36X (R$ 200,00); 115. Um computador ?Pro-Linea? (CPU) 4B335, composto de monitor e teclado, Compag (R$ 500,00); 116. Duas mesas de estrutura metálica no formato em ?L?, com tampo em vidro fosco (R$ 200,00); 117. Dois gaveteiros inoxidável, tipo arquivo na cor branca com três gavetas cada (R$ 100,00); 118. Um scanner, da marca ?TCE? S 420 (R$ 200,00); 119. Duas poltronas giratórias em plástico branco (R$ 100,00); 120. Uma mesa com tampo em vidro, e dois cavaletes metálicos, medindo aproximadamente 0.80 X 2.00 mts (R$ 100,00); 121. Uma poltrona estilo chefe, giratória, com apoio de braço e forrada em couro preto R$ 80,00; 122. Duas cadeiras de acrílico transparente (R$ 100,00); 123. Duas poltronas estilo encosto alto em madeira trabalhada em motivos florais (R$ 150,00); 124. Uma poltrona na cor verde (R$ 80,00); 125. Um recipiente de prata com duas alças e uma torneira (R$ 150,00); 126. Um quadro a óleo sobre tela com motivo: Um garoto com chapéu de palha e um jarro em sua mão (R$ 350,00); 127. Um quadro de Vanoevente, com motivo: Maças (R$ 250,00); 128. Uma gravura intitulada: Setember Eve, em madeira dourada na moldura (R$ 100,00); 129. Um quadro de mulher nua se olhando no espelho, de autoria de Robert Duflos (R$ 600,00); 130. Um frigobar da marca ?Cônsul? na cor branca top-08 R$ 150,00; 131. Uma impressora da marca ?H.Packard? modelo Deskjet 610C (R$ 150,00); 132. Um aparelho de fax da marca ?Panasonic? KXF-895 R$ 150,00; 133. Nove gravuras com brazões em molduras de madeira trabalhada dourada, medindo aproximadamente cada um, 0.30 X 0.25 (R$ 270,00); 134. Três gravuras, sendo a primeira com o titulo de ?Proprietary College Chelfham?, a segunda intitulada ?London Place?, e a terceira ?Ely Coll Gatfway Cathedral (R$ 150,00); 135. Um balcão de madeira maciça com tampo de granito (R$ 200,00); 136. Dois castiçais em madeira trabalhada (R$ 100,00); 137. Um abajour em madeira trabalhada (R$ 100,00); 138. Quatro cadeiras no estilo Luiz Felipe, com assentos, braços e encosto estofados R$ 500,00; 139. Três sofás estofados (R$ 750,00); 140. Uma poltrona estofada (R$ 150,00); 141. Duas cadeiras no estilo Luiz XV, com encosto em palhinha, com braços e assentos estofados (R$ 300,00); 142. Uma banqueta estofada em madeira trabalhada em dourado (R$ 80,00); 143. Uma mesa de centro em metal, com tampo de vidro (R$ 150,00); 144. Uma mesa de centro retangular em madeira de lei escura (R$ 150,00); 145. Uma mesa de madeira de lei retangular (R$ 100,00); 146. Uma mesa de madeira de lei trabalhada, redonda com quatro cadeiras no estilo clássico, de encosto de madeira e assento estofado (R$ 400,00); 147. Dois bares retangulares de madeira laqueada (R$ 400,00); 148. Um aparador redondo de madeira (R$ 150,00); 149. Dois aparadores de metal e vidro (R$ 150,00); 150. Três abajures de mesa (R$ 150,00); 151. Um aparador retangular de madeira de lei (R$ 100,00); 152. Dois abajures de pedestal em bronze R$ 150,00; 153. Uma TV da marca ?Toshiba? modelo CX-3560 (R$ 200,00); 154. Um vídeo cassete da marca ?Sony? (R$ 100,00); 155. Um sofá R$ 200,00; 156. Seis cadeiras medalhões trabalhados em dourado (R$ 300,00); 157. Uma mesa de centro retangular escura (R$ 150,00); 158. Três aparadores de madeira R$ 300,00; 159. Três aparadores de madeira com tampo em mármore R$ 400,00; 160. Dois abajures de mármore (R$ 100,00); 161. Um abajur de pedestal em prata (R$ 250,00); 162. Um relógio de mesa em metal trabalhado (R$ 300,00); 163. Um aparador de madeira (R$ 200,00); 164. Dois castiçais de prata (R$ 300,00); 165. Um castiçal em bronze (R$ 100,00); 166. Duas cadeiras no estilo Luiz Felipe (R$ 150,00); 167. Uma mesa redonda de madeira de lei (R$ 200,00); 168. Dois abajures de vidro e metal R$ 80.00; 169. Três sofás estofados (R$ 600,00); 170. Uma banqueta estofada trabalhada em madeira de lei dourada (R$ 100,00); 171. Uma mesa de centro, em metal e vidro (R$ 150,00); 172. Três castiçais (R$ 300,00); 173. Uma bomboniere e duas taças todas em prata (R$ 300,00); 174. Uma mesa de canto em madeira de lei maciça, com tampos laterais dobráveis (R$ 150,00); 175. Um relógio de mesa em pedra e metal com cavalo em metal, na parte superior da peça (R$ 200,00); 176. Um ?Dunquerque? em madeira de lei escura maciça, com tampo em mármore branco, com uma portinhola (R$ 400,00); 177. Dois castiçais de prata R$ 200,00; 178. Um vaso azul de vidro e metal (R$ 100,00); 179. Um espelho oval com moldura em madeira de lei trabalhada em dourado (R$ 150,00); 180. Uma mesa de jantar retangular em madeira de lei maciça com tampo e seis sessões medindo aproximadamente 5.00 X 1.50 mts (R$ 1.000,00); 181. Doze cadeiras em madeira de lei com assentos estofados (R$ 1.200,00); 182. Duas cadeiras estilo Luiz Felipe (R$ 150,00); 183. Dois aparadores de madeira de lei escura para serviço de jantar (R$ 200,00); 184. Um buffet de madeira maciça com tampo de granito, com quatro portas e duas gavetas (R$ 300,00); 185. Um lustre candelabro, em estrutura de metal com pingentes de cristal, preso ao teto (R$ 400,00); 186. Duas arandelas de pingentes de cristais (R$ 100,00); 187. Dois castiçais de madeira com suporte de parede também em madeira de lei (R$ 100,00); 188. Um aparador retangular em madeira de lei e tampo de pedra, em tom bege, com dois castiçais de prata (R$ 200,00); 189. Um pedestal de granito e sobre este um busto de mármore (R$ 700,00); 190. Um aparador de madeira de lei com abajur de pedra e vidro com uma bomboniere prata e vidro (R$ 150,00); 191. Um aparador laqueado de branco (R$ 150,00); 192. Um relógio em madeira de lei para parede (R$ 150,00); 193. Uma poltrona de veludo vermelho (R$ 200,00); 194. Um tapete persa retangular de aproximadamente 4.00 X 3.50 mts., preso a parede (R$ 1.000,00); 195. Um aparador retangular em madeira de lei com tampo de pedra bege com dois castiçais de bronze (R$ 200,00); 196. Dois vasos de porcelana (R$ 700,00); 197. Um relógio de mesa em mármore e vidro (R$ 350,00); 198. Um quadro a óleo sobre tela, representando uma paisagem campestre, de autor aparentemente desconhecido, com moldura em madeira velha de lei, trabalhada em dourado, medindo cerca de 0.70 X 1.10 mts (R$ 350,00); 199. Um quadro sem moldura óleo sobre tela, Prado- 1948 (R$ 350,00); 200. Um quadro em moldura em óleo sobre tela de autoria de Wilhen Winke (R$ 350,00); 201. Um quadro de 1.00 X 1.50 mts., com moldura em óleo sobre tela de autoria de F. Torfe (R$ 500,00); 202. Um quadro com motivo ?Casa no subúrbio?, de autoria de Durval Pereira em moldura de aproximadamente 1.00 X 0.80 (R$ 700,00); 203. Duas gravuras sendo a primeira intitulada ?Broking cover?, e a segunda intitulada ?Death of the fox? (R$ 250,00); 204. Duas gravuras sendo a primeira intitulada ?Thechou? e a segunda intitulada ?Groing in to cover?, com respectivas molduras (R$ 250,00); 205. Uma gravura com moldura intitulada ?Queen Elizabeth? (R$ 100,00); 206. Um quadro em óleo sobre tela tendo como motivo, quatro cães, com moldura de aproximadamente 0.70 X 0.50 mts (R$ 400,00); 207. Um quadro em óleo sobre tela com motivo ?Um beogle?, com moldura de aproximadamente 0.60 X 1.00 mts (R$ 400,00); 208. Um quadro a óleo sobre tela assinado por ?G. Kornau?, com moldura de aproximadamente de 1.00 X 1.30 mts (R$ 600,00); 209. Duas gravuras com motivo da fachada do ?Palais Du Petit Trianon?, com moldura verde (R$ 250,00); 210. Uma gravura de ?Loduwik deVurtende?, em moldura de madeira (R$ 100,00); 211. Uma gravura de um busto feminino denominada ?Orinda? de Guic Fair Horne (R$ 100,00); 212. Uma gravura colorida representando um coral do século XVIII, em moldura de madeira (R$ 100,00); 213. Seis gravuras, tendo cada uma com os seguintes títulos ?Mundana? The Ninph osf the Rhine?, "The farthfol Manager?, "The Filatrice? "Titiano", "Jaque Scot Duc De Monmouth?, todos em finíssimas molduras (R$ 900,00); 214. Uma gravura colorida representando em trajes do século XVIII, com fina moldura em madeira trabalhada (R$ 150,00); 215. Sete gravuras em moldura de finíssima madeira trabalhada com os sengintes títulos: ?Cries of London-Plate I", ?Cries of London-Plate-7?, ?Grow Gonig to London?, ?The Fishirman?s Wife?, ?Cronning The Ford?, ?Horn Hold Treossures?, ?Cottage Children? (R$ 1.050,00); 216. Uma gravura colorida de uma planta, assinada por Rosália Demonte, com moldura de madeira (R$ 150,00); 217. Uma gravura montada sobre madeira e vidro representando um coral de crianças (R$ 150,00); 218. Um espelho de cristal antigo, com partes oxidadas sobre o vidro e moldura de madeira de lei maciça e envelhecida, medindo aproximadamente, 1.70 X 0.30 mts (R$ 150,00). Referidos bens poderão ser vistos à Av. Morumbi, nº 3575, também com entrada pela Rua Ampélio Dionísio Zochi nº 136, Bairro do Morumbi, Capital/SP. AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 62.080,00 (agosto/03), cujo valor deverá ser atualizado para a data do leilão. ÔNUS: Consta dos autos recurso pendente de julgamento. ?Eventuais ônus sobre os bens correrão por conta do arrematante?. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de novembro de 2.003. Eu, ________________________, Escrevente, digitei. Eu, ________________________, (Neyde Beltrame Botaro), Escrivã-Diretor, subscrevi. INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO Juíza de Direito