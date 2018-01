Justiça manda cervejaria suspender propaganda A 7ª Vara Cível do Fórum do Rio de Janeiro acolheu pedido da AmBev e determinou que a Schincariol suspenda a veiculação da nova propaganda, feita pela Fischer América Comunicação Total. Na publicidade, aparecem marcas de cerveja da AmBev em um balcão e um homem com olhos vendados escolhe, pelo paladar, a cerveja da Schincariol.