Justiça manda Itáu devolver R$ 40 milhões ao Banerj O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro determinou hoje que o banco Itaú terá que devolver cerca de R$ 40 milhões à conta B do Banerj e pagar uma indenização de R$ 990 mil ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, Marcelo José Fernando da Silva, o banco ?utilizou a Justiça do Trabalho para satisfazer seus interesses privados e dos trabalhadores?. O procurador disse que em 1999 recebeu manifestações de vários juízes do trabalho assustados com o volume de ações agrupadas naquele ano, reivindicando horas extras e equiparação salarial do Banerj, comprado pelo Itaú na privatização em 1997. Segundo ele, após investigações a conclusão foi que o Itaú incentivava que os trabalhadores buscassem o acordo na Justiça, para que pudesse utilizar a conta B (conta de transição pós-privatização, do governo do Rio mas administrada pelo Itaú) para quitar as pendências trabalhistas. ?Eles queriam fechar os acordos logo para utilizar os recursos da conta B?, disse o procurador. O Itaú esclareceu, via assessoria, que ainda não foi comunicado oficialmente da decisão, mas tem ?plena tranquilidade da legalidade de todo o processo que envolveu a privatização do Banerj?. A decisão do TRT é passível de recurso pelo banco.