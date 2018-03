Justiça manda NovaDutra baixar preço do pedágio O juiz federal Gilberto Rodrigues Jordan, da 1ª Vara de São José dos Campos, determinou que a concessionária NovaDutra reduza os preços de pedágios. A medida vale para os pedágios de Parateí e Jacareí e as tarifas terão de ser reduzidas de R$ 2,20 e R$ 2,00 para R$ 2,00 e R$ 1,90, respectivamente. A empresa terá de depositar judicialmente os valores da diferença. A decisão é resultado de em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a NovaDutra. Conforme o MPF, ao promover alterações na praça de pedágio de Parateí, a Novadutra "cometeu desvio de finalidade, tendo como real intenção resguardar a rentabilidade do negócio", o que tornaria ilegais as autorizações concedidas pelo extinto DNER para desmembramento dessa praça de pedágio.