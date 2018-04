Justiça manda prender três banqueiros A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª região, em São Paulo, expediu nesta terça-feira mandados de prisão contra três donos do banco GNPP, do Rio (já liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central), dois diretores executivos da organização, um diretor da Aeros (fundo de pensão dos funcionários da Vasp) e um contador que trabalhava no banco e na Aeros. Todos foram condenados a penas variáveis de 9 anos e seis meses a oito anos de cadeia, por crimes contra o sistema financeiros e estão foragidos. O processo iniciou-se em 1996 com representação do advogado Cid Vieira de Souza Filho, que atuou como assistente do Ministério Público. Cid denunciou golpe de R$ 30 milhões (valor atualizado) contra três mil funcionários da Vasp, filiados à Aeros. O dinheiro foi depositado no banco e onde desapareceu. Foram expedidos mandados de prisão contra Fernando Antonio Nunes, ex-presidente do GNPP, que vai cumprir 9 anos e seis meses de cadeia, em regime fechado; Adélzio Vitor de Albuquerque (vice-presidente) e o banqueiro Denizar Azevedo, que vão cumprir oito anos de cadeia. Foram também condenados há oito anos os diretores. Pela Aeros, foram condenados Carlos Humberto Rodrigues e Joaquim Andrade Gomes, Plínio Boschetti, e o contador Paulo Fernando Moreira. Todos sofreram condenações de oito anos de cadeia, em regime semi-aberto.