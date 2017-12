Justiça mantém IPCA para reajuste da telefonia fixa O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Nilson Naves, decidiu manter o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de reajuste das tarifas de telefonia fixa. Com essa decisão, o STJ indeferiu (negou) o pedido das concessionárias de telecomunicações para que fosse suspensa a liminar dada pela 2ª Vara da Justiça Federal em Brasília, a qual estabeleceu esse índice para o reajuste. O IPCA substituirá o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) que é o índice previsto nos contratos de concessão firmado entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as concessionárias de telefonia fixa. Pedido indeferido e argumentos Segundo informou a Assessoria do STJ, a decisão contestada pelas concessionárias foi proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para impedir a aplicação dos porcentuais de aumento dos valores ao Serviço Telefônico Fixo Comutado, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ao manter o IPCA como índice de reajuste das tarifas de telefonia fixa, em vez do IGP-DI, o presidente do STJ argumentou que o IGP-DI reflete a média ponderada dos preços aferidos pela composição de outros índices. São eles: o Índice de Preços por Atacado (IPA), que responde por 60% do cálculo e é fortemente influenciado pelo dólar, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC). As concessionárias Telemar Norte Leste S/A, Brasil Telecom S/A, Sercomtel S/A Telecomunicações e Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC) haviam argumento que a liminar concedida pela Justiça de primeira instância, suspendendo a aplicação do IGP-DI nos reajustes, "onera excessiva e injustificadamente a concessionária; compromete a continuidade da prestação do serviço público; potencializa a responsabilização civil do Estado por quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão; ofende a ordem econômica, pela insegurança jurídica que induz; e afronta o devido processo legal e a plenitude do direto de defesa ao proferir a decisão sem ouvir a Anatel." Naves, apesar de considerar relevantes os argumentos apresentados, dentre eles a ruptura dos contratos firmados, alegou inexistência dos pressupostos necessários para que o pedido e suspensão de liminar fosse deferido. Segundo ele, o fato de a decisão contestada ter sido proferida em 11 de setembro do ano passado, há mais de quatro meses, portanto, retira o caráter de urgência inerente ao pedido de suspensão. Além disso, segundo ele, diante dos elementos apresentados, a solução deve ser buscada nas vias ordinárias, e não no STJ.