Justiça mantém suspensão de cortes em MG A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) ainda está analisando as medidas cabíveis na tentativa de recorrer à decisão da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, que ontem suspendeu o início dos cortes de fornecimento para os consumidores que excederam a meta de redução na utilização de energia, conforme determina a Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE). A companhia deveria iniciar ontem os cortes, principalmente entre os clientes que ultrapassaram o consumo em 200 quilowatts-hora/mês (kWh/mês). A liminar judicial foi concedida pela juíza da 31ª Vara do Trabalho, Martha Halfeld Schimidt de Mendonça, sobre uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Eletricitários de Belo Horizonte (Sindieletro), na última sexta-feira. Os funcionários recusam-se a efetuar os cortes, alegando falta de segurança e a juíza determina "que os desligamentos sejam suspensos até que sejam providenciadas as medidas de segurança adequadas". Conforme as regras do plano de racionamento, estariam sujeitos aos cortes de fornecimento os consumidores das unidades residenciais com gastos superiores a 100 kWh/mês, que ultrapassarem pelo segundo mês consecutivo a meta de consumo. Assim que notificada, a Cemig pode encaminhar o processo à Advocacia Geral da União (AGU), que se encarregaria da contestação, mas até o momento nenhuma decisão foi tomada pela concessionária.