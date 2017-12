Justiça nega habeas-corpus a vice-presidente da Fiesp O desembargador Luiz Stefanini, relator do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-SP), negou hoje pedido de concessão de habeas-corpus para o primeiro-vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Carlos Roberto Liboni, e seus três sócios na empresa Smar Equipamentos Industriais. Acusados de sonegar a Previdência Social, eles estão foragidos. Além de Liboni, o pedido de revogação de prisão preventiva pretendia atender também Paulo Saturnino Lorenzato, Edson Saverio Benelli e Gilmar de Matos Caldeira. Segundo a denúncia, eles não recolherem contribuições à Previdência em valores acima de R$ 150 milhões, referentes ao período de setembro de 1998 a janeiro de 2001. "Há nos autos prova do fato, sua materialidade, e indícios suficientes de autoria", disse o desembargador.